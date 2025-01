Nachruf: Altbürgermeister Walter Gruber war „Burtenbacher durch und durch“

Es gab einen kurzen Moment in seinem Leben, da hätte Walter Gruber fast seinem geliebten Burtenbach den Rücken gekehrt. Wegen seines hervorragenden Abschlusses bei der Verwaltungsprüfung war die Regierung auf ihn aufmerksam geworden, wollte ihn abwerben. Der damalige Bürgermeister handelte sofort, trat zurück und machte den Weg für Gruber als Nachfolger im Rathaus frei. Gruber blieb also seiner Heimat erhalten und wie: 20 Jahre lang leitete er die Geschicke Burtenbachs als Bürgermeister. Sichtbare Spuren seines Schaffens hinterließ er nicht nur mit dem Bau der Mehrzweckhalle, sondern auch mit mehreren Büchern. Jetzt ist Gruber im Alter von 98 Jahren in seiner Heimatgemeinde gestorben. Mit ihm habe man einen „Burtenbacher durch und durch“ verloren und eine „Person, die ihre Heimat über alles liebte“, würdigte ihn der amtierende Bürgermeister Roland Kempfle.

Heike Schreiber Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Burtenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Roland Kempfle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis