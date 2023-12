Nachruf

Für die orthodoxe Kirche Autenried endet eine Ära

Plus Archimandrit Jakobus Puckett prägte über Jahre die orthodoxe Gemeinde Autenried. Er war Mitbegründer des Ikonenmuseums. Im Alter von 83 Jahren ist er gestorben.

Von Heike Schreiber

Als jungen amerikanischen Soldaten hatte es ihn einst nach Deutschland verschlagen. Dass James Neill Puckett am Ende sein ganzes Leben bleiben würde, hätte er selbst auch nicht unbedingt erwartet. Der Zufall wollte es so, dass er als Anhänger der orthodoxen Kirche im kleinen Ichenhauser Ortsteil Autenried landete und dort eine neue dauerhafte Heimat fand. Archimandrit Jakobus Puckett erwarb sich durch seine Kenntnisse der Ikonen und seine Veröffentlichungen Ansehen. Als Mitbegründer und Leiter des Ikonenmuseums Autenried machte er diese einem breiten Publikum zugänglich. Jetzt ist der 83-Jährige nach längerer Krankheit gestorben. Eine enge Vertraute spricht davon, dass mit ihm "eine Ära zu Ende" gehe.

Zur Welt kam James Neill Puckett 1940 im amerikanischen Staat Nebraska im Mittleren Westen und wuchs auf einer Farm auf. Als junger Soldat kam er 1963 mit der US-Army nach München. Er sei in Kontakt mit der orthodoxen Kirche gekommen und "dann bin ich in Autenried hängengeblieben", sagte er einmal im Gespräch mit unserer Redaktion. Die orthodoxe Kirche hatte dort das Schloss 1959 gekauft und eine Kirche geweiht, in der immer noch jeden Sonntag die Liturgie gefeiert wird. Ab 1964 wurde der Stadtteil von Ichenhausen zu seiner neuen Heimat.

