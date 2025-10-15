„Neuanfang“ in Kammeltal: Stefan Riedel ist jetzt der neue Pfarrer

An das Allgäu kommt der Landkreis Günzburg nicht heran. Seine Heimat Kempten spiele da in einer anderen Liga, findet Stefan Riedel. Zumindest, was die nahegelegenen Berge und die wunderschönen Sonnenuntergänge angeht. Trotzdem attestiert der 32-Jährige seiner neuen beruflichen Wirkungsstätte – er ist seit 1. September der neue Pfarrer in der Pfarreiengemeinschaft Kammeltal – einen besonderen Status: „Es ist malerisch hier. Und die Pfarreiengemeinschaft ist klein und fein. Ein Paradies.“ Dass es das zuletzt unter seinem Vorgänger nicht mehr unbedingt war und viel Unruhe entstanden war, davon will der neue Mann nichts wissen. „Es ist ein Neuanfang für alle.“ Der offizielle ist am 19. Oktober, da wird Riedel um 17 Uhr in der Pfarrkirche Wettenhausen feierlich ins Amt eingeführt.

Für Stefan Riedel ist es ein Neustart in zweifacher Hinsicht. Er wechselt nicht nur die Landkreise, aus dem Bergigen quasi ins Flachland, er fängt auch in höherer Position an: Bisher war er Kaplan in Marktoberdorf, jetzt tritt er seine erste Stelle als Pfarrer an. Bischof Bertram Meier hatte ihn nach Wettenhausen, Ettenbeuren und Behlingen berufen. „Ich bin froh, dass ich hier bin“, sagt der großgewachsene Mann mit der schwarzen Brille auf der Nase und zeigt gleich zu Beginn des Gesprächs sein herzliches Lachen. Was vor seiner Ankunft hier vorgefallen sei, dass Unterschriftenaktionen stattfanden und sein Vorgänger frühzeitig abgezogen wurde, liege in der Vergangenheit. „Da habe ich nicht mitgemischt, da war ich nicht dabei.“ Er gehe unbedarft an die Sache heran. Man müsse sich jetzt erst einmal langsam gegenseitig kennenlernen und sich aneinander gewöhnen. Er sei auf jeden Fall freundlich aufgenommen worden.

Stefan Riedel empfindet es als Bereicherung, das Kloster Wettenhausen vor der Haustüre zu haben.

Verwundert waren die Menschen bisher eher darüber, dass er so Hochdeutsch spricht und man ihm seine Herkunft überhaupt nicht anhört. Wer aus dem Allgäu stammt, müsse doch einen starken Dialekt haben. Riedel muss darüber lachen, er komme ja nicht aus dem hintersten Dorf, Kempten ist immerhin nach Augsburg die zweitgrößte Stadt des Regierungsbezirks. Außerdem ist Riedel schon früh in seiner kirchlichen Laufbahn in die weite Welt hinausgezogen. Aber von vorne. Dass Riedel, der als drittes von fünf Kindern in Kempten geboren und dort groß wurde, mal von der Kanzel predigen würde, war ihm nicht in die Wiege gelegt worden. Natürlich sei er katholisch erzogen worden, aber mehr auch nicht. Erst mit etwa 17 Jahren habe er angefangen, den Glauben zu leben. In ihm sei der Gedanke gereift, Priester zu werden.

Stefan Riedel trat in den Paulinerorden ein und war fortan Bruder Maximilian Maria

Sein Theologie- und Philosophiestudium begann er im Schwarzwald, wohnte im Heim der Benediktinerinnen von Kloster Marienburg. Zunächst sei er der einzige Student dort gewesen, erst später kamen weitere Kommilitonen hinzu. 2013 war für ihn nach eigener Aussage das Wendejahr, er spricht von einem „Schlüsselerlebnis“. Er habe sich entschlossen, in den Paulinerorden einzutreten, war fortan Bruder Maximilian Maria. Sein Noviziat absolvierte er in Passau, bevor er zum weiteren Studium nach Heiligenkreuz bei Wien und anschließend nach Krakau in Polen ging und auch die Landessprache Polnisch lernte. Eine unglaubliche Erfahrung, diese Jahre im Orden hätten ihn tief geprägt, erzählt er. Einige Gewohnheiten aus dieser Zeit begleiteten ihn bis heute – dazu gehöre auch das Tragen der Soutane.

Als Stadtkaplan von Marktoberdorf setzte sich Stefan Riedel beim Leonhardiritt sogar auf einen Vierbeiner.

Dass er trotzdem 2016 die zeitlichen Gelübde auslaufen ließ und nach Deutschland zurückkehrte, sei irgendwie eine „Fügung“ gewesen. Nach einem Telefonat mit Regens Dr. Michael Kreuzer setzte er sein Studium im Priesterseminar St. Hieronymus in Augsburg fort. 2021 folgte die Weihe zum Priester, dann startete Riedel als Kaplan in Neusäß bei Augsburg, 2023 trat er in Marktoberdorf seine zweite Stelle an. Jetzt also die nächste Station als Pfarrer in der Gemeinde Kammeltal. Ländlich und überschaubar sei es, aber schön, die Wälder und Hügel zwischendrin hätten etwas für sich. Dass in Wettenhausen, direkt gegenüber dem Pfarrbüro, das Kloster steht, empfindet Riedel als Bereicherung.

Auf die Frage, was er sich denn für die nächste Zeit vorgenommen habe, wie er die Gläubigen gewinnen wolle, überlegt Riedel eine Weile. Dann betont er, dass er selbst keine Erwartungen habe und auch keine Erwartungen schüren wolle. Ob die Menschen seine Gottesdienste besuchen, liege nicht an ihm, Gott rufe alle, man müsse sich nur finden lassen. Riedel bekräftigt, dass er den Glauben als Geschenk empfinde, „den muss ich nicht im Gottesdienst verkaufen“. Was ihm jedoch am Herzen liegt und worum er auch auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft wirbt: „Ich bitte Sie um einen Vorschuss an Vertrauen.“ Er müsse sich selbst noch mit allen und allem um ihn herum vertraut machen, das brauche Zeit. Aber die habe man ja auch, er habe nicht vor, die Gemeinde Kammeltal so schnell wieder zu verlassen. „Ich bin bereit für mehr.“ Nur an dem einen oder anderen freien Tag, da wird er sich ganz sicher ins Auto setzen und seine alte Heimat ansteuern.