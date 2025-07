Neue Brücke zwischen Groß- und Kleinkötz: Bauarbeiten starten nach Hochwasserschaden

Die Bauarbeiten für den Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke über die Günz zwischen Groß- und Kleinkötz sind in vollem Gange. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit. Denn nach dem Hochwasser im Juni vergangenen Jahres war die alte Brücke so stark beschädigt, dass sie abgerissen werden musste.

Verbindung für Fußgänger und Radfahrer über die Günz

Jetzt entsteht an selber Stelle eine „moderne und sichere Verbindung für Fußgänger und Radfahrer“, heißt es. Die Fertigstellung ist nach einer Bauzeit von etwa drei Monaten für Oktober 2025 geplant. Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde bereits im Juli 2024 eine provisorische Fußgängerbehelfsbrücke errichtet. Diese ermögliche es den Bürgerinnen und Bürgern, die Günz weiterhin sicher zu überqueren, ohne auf den Notgehweg über die Straßenbrücke ausweichen zu müssen.

Der Neubau umfasse alle notwendigen Schritte von der Gründung der Widerlager über das Errichten der Brückenwiderlager bis hin zum Einheben des Fachwerkstegs aus Stahl. Auch die Tiefbauarbeiten, die die Brücke an den bestehenden Geh- und Radweg anbinden, werden umgesetzt.

Landrat Hans Reichhart sagte dazu: „Wir erleben keinen Stillstand und verbessern ständig unsere Infrastruktur.“ Und weiter: „Mit der neuen Brücke beheben wir einen der letzten Hochwasserschäden im Landkreis.“ Die alte Brücke aus dem Jahr 1908 sollte ohnehin ausgetaucht werden, informiert das Landratsamt. Die Planungen für den Ersatzneubau im Jahr 2026 waren bereits angelaufen. Doch dann kam das Hochwasser und erforderte ein schnelleres Handeln.

Freistaat Bayern fördert neue Brücke mit 80 Prozent

Das Ingenieurbüro Grimbacher aus Münsterhausen hat die Bauarbeiten übernommen. Die Gesamtkosten für den Neubau belaufen sich auf circa eine Million Euro. Das Landratsamt erklärt: Davon entfallen 250.000 Euro auf den Rückbau der alten Brücke und die Errichtung der Behelfsbrücke, während die Kosten für den Ersatzneubau der Geh- und Radwegbrücke bei etwa 750.000 Euro liegen. Der Freistaat Bayern fördere das Projekt mit rund 720.000 Euro, was einem Fördersatz von 80 Prozent entspricht, da die Instandsetzung im Zuge des Hochwasserschadens erfolgt. Die verbleibenden Kosten in Höhe von circa 280.000 Euro trägt der Landkreis Günzburg.

Sabine Ertle, Bürgermeisterin der Gemeinde Kötz, zeigt sich zufrieden: „Wir bedanken uns beim Freistaat für die großzügige Förderung sowie beim Landkreis und sind froh, dass alles unkompliziert geklappt hat.“ (AZ)