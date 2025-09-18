Unsicherheiten über Entscheidungen zu Neubaugebieten und Brückenprojekten im Gemeinderat Bibertal

Die Zuhörerstühle im Sitzungssaal der Gemeinde Bibertal werden nur selten knapp. Zwei mögliche Neubaugebiete, eines in Silheim und eines Echlishausen, und die Planungen für die Brücke über den Biberkanal in Opferstetten sorgten in der September-Sitzung des Gemeinderats für einen vollen Saal. Gut die Hälfte der über 20 interessierten Bürgerinnen und Bürger verließ jedoch gleich nach Beginn der Sitzung den Saal wieder. Sie hatten sich für die Entscheidung über die Neubaugebiete interessiert, doch diese wurden auf Antrag der Gemeinderäte Niko Mack (Freie Wähler) und Andreas Keller (CSU) in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verschoben. Die beiden Antragsteller argumentierten für Außenstehende eher nebulös, sprachen von weiteren Varianten und nicht bedachten Möglichkeiten. Angeblich nicht erfolgte Gespräche wurden angeführt – Dinge, die vor den Bürgern nicht besprochen werden sollten, um Betroffene nicht bloßzustellen. Gemeinderätin Sabine Uebelhör sah das nicht so und sagte: „Ich habe nichts zu verbergen, beide Punkte können öffentlich besprochen und entschieden werden.“

Sandra Kraus

89346 Bibertal

Neubaugebiet