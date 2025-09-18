Icon Menü
Neubaugebiete und Brückenprojekte im Gemeinderat Bibertal: Entscheidungen stehen aus

Bibertal

Unsicherheiten über Entscheidungen zu Neubaugebieten und Brückenprojekten im Gemeinderat Bibertal

Das Gremium steht vor Fragen, die auch viele Bürgerinnen und Bürger interessieren. Aber eine Diskussion fand hinter verschlossenen Türen statt.
Von Sandra Kraus
    •
    •
    •
    An dieser Stelle über den Biberkanal in Bühl soll wieder eine Brücke entstehen. Wie diese genau aussehen wird, ist noch unklar.
    An dieser Stelle über den Biberkanal in Bühl soll wieder eine Brücke entstehen. Wie diese genau aussehen wird, ist noch unklar. Foto: Sandra Kraus

    Die Zuhörerstühle im Sitzungssaal der Gemeinde Bibertal werden nur selten knapp. Zwei mögliche Neubaugebiete, eines in Silheim und eines Echlishausen, und die Planungen für die Brücke über den Biberkanal in Opferstetten sorgten in der September-Sitzung des Gemeinderats für einen vollen Saal. Gut die Hälfte der über 20 interessierten Bürgerinnen und Bürger verließ jedoch gleich nach Beginn der Sitzung den Saal wieder. Sie hatten sich für die Entscheidung über die Neubaugebiete interessiert, doch diese wurden auf Antrag der Gemeinderäte Niko Mack (Freie Wähler) und Andreas Keller (CSU) in den nicht öffentlichen Teil der Sitzung verschoben. Die beiden Antragsteller argumentierten für Außenstehende eher nebulös, sprachen von weiteren Varianten und nicht bedachten Möglichkeiten. Angeblich nicht erfolgte Gespräche wurden angeführt – Dinge, die vor den Bürgern nicht besprochen werden sollten, um Betroffene nicht bloßzustellen. Gemeinderätin Sabine Uebelhör sah das nicht so und sagte: „Ich habe nichts zu verbergen, beide Punkte können öffentlich besprochen und entschieden werden.“

