Neue ICE-Trasse Ulm-Augsburg: Wann und wo das Bahn-Infomobil Halt macht

Die Deutsche Bahn möchte beim Großprojekt Ulm-Augsburg im Gespräch mit den Anwohnerinnen und Anwohnern in Bayerisch-Schwaben bleiben. Wie das Unternehmen mitteilt, wird das DB-Planungsteam deshalb im September und Oktober mit einem Infomobil in sieben Kommunen der drei Landkreise Augsburg, Günzburg und Neu-Ulm entlang der Vorschlagsvariante unterwegs sein, um über den jüngst verkündeten, geplanten Streckenverlauf zu informieren und Fragen direkt zu beantworten. Im Kreis Günzburg macht das Infomobil dabei in Bubesheim und in Burgau Halt.

„Das Infomobil ist das Herzstück unseres Bürgerdialogs beim Großprojekt Ulm-Augsburg. Es ermöglicht uns, direkt mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und hat bereits dazu geführt, dass wir Wünsche und Anregungen aus der Region aufgreifen und die Strecke möglichst anwohnerfreundlich planen konnten. Diesen erfolgreichen Weg wollen wir mit unserer Infomobil-Tour im September und Oktober weitergehen“, sagt Projektleiter Markus Baumann.

Infomobil zum Bahnprojekt Ulm-Augsburg: Die Termine und Orte im Überblick

Im mobilen Infozentrum erklären DB-Ingenieurinnen und Ingenieure anhand einer interaktiven Karte den Streckenverlauf sowie die Planungen. Das Infomobil ist nach Angaben der Bahn an jedem der folgenden Standorte von 9 bis 13 Uhr und von 15 bis 19 Uhr geöffnet:

Donnerstag, 12. September in Bubesheim (Vor dem Bürgerhaus, Weißenhorner Straße 3, Bubesheim)

Mittwoch, 18. September in Zusmarshausen (Parkplatz vor dem Rathaus, Schulstraße 2, Zusmarshausen)

Mittwoch, 25. September in Burlafingen (Thalfinger Straße 53, Neu-Ulm)

Dienstag, 1. Oktober in Adelsried (Rathausplatz, Dillinger Straße 2, Adelsried)

Dienstag, 8. Oktober in Burgau (Parkplatz vor dem Rathaus, Gerichtsweg 8, Burgau)

Donnerstag, 10. Oktober in Nersingen (Parkplatz vor dem Rathaus, Rathausplatz 1, Nersingen)

Donnerstag, 17. Oktober in Hirblingen (Vor dem Mehrzweckgebäude Hirblingen, Wertinger Straße 35A, Gersthofen)

Zusätzlich steht das Infomobil im Rahmen des Aktionstags „Tag der Schiene“ am 21. und 22. September an den Ulmer Bahnanlagen (Standort Schillerstraße).

Wie mehrfach berichtet, plant die Bahn, die 170 Jahre alte Strecke Ulm-Augsburg als Teil der wichtigen europäischen Ost-West-Verbindung von Paris nach Budapest aus Schnellfahrstrecke auszubauen - es ist der letzte Abschnitt zwischen Stuttgart und München, der noch nicht als Schnellfahrstrecke ausgebaut ist. Durch die zweigleisige Neu- und Ausbaustrecke soll die Fahrtzeit zwischen den beiden Städten von aktuell 40 auf bis zu 26 Minuten verkürzt, ein neuer Regionalzughalt in Zusmarshausen ermöglicht und der Nahverkehr in der Region deutlich verbessert werden. Auf der Strecke sollen neben Fernverkehrs- auch Güterzüge fahren. Die DB hatte den geplanten Streckenverlauf im Juni veröffentlicht. Der Bundestag soll sich 2025 mit dieser Vorschlagsvariante befassen. Die Bahn informiert über das Projekt auf einer eigenen Internetseite. (AZ)