Neue Schulleiterin Corina Riedinger bringt frischen Wind an die Grundschule Dürrlauingen: Das sind ihre Pläne

Dürrlauingen

Frischer Wind an der Grundschule Dürrlauingen: Corina Riedinger ist die neue Rektorin

Nach dem unerwarteten Tod der Vorgängerin übernimmt die 41-Jährige die Leitung. Sie möchte die Vernetzung mit dem Dorf vorantreiben – und etwas gegen Bewegungsmangel tun.
Von Lukas Hesse
    Seit dem 1. September 2025 leitet Corina Riedinger die Grundschule Dürrlauingen. Die 41-Jährige ist begeistert von der Größe und Idylle des Schulgeländes.
    Seit dem 1. September 2025 leitet Corina Riedinger die Grundschule Dürrlauingen. Die 41-Jährige ist begeistert von der Größe und Idylle des Schulgeländes. Foto: Lukas Hesse

    Von ihrem neuen Büro hat Corina Riedinger einen guten Blick auf die Kiefern und Lärchen im Schulgarten, die sich im Herbstwind wiegen. „Das Schulgelände finde ich wahnsinnig idyllisch“, freut sich die 41-Jährige. Um aus dem Fenster zu schauen, bleibt der neuen Rektorin der Grundschule Dürrlauingen momentan allerdings wenig Zeit. Denn in dem kleinen Zimmer mit der schönen Aussicht, in dem Sekretariat und Schulleitung untergebracht sind, laufen alle Fäden zusammen: Eine neue Kollegin braucht einen Schlüssel, eine andere Informationen vor dem Elternabend und gleich kommt ein Elektriker, der hoffentlich den Beamer wieder zum Laufen bringt.

