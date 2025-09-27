Frischer Wind an der Grundschule Dürrlauingen: Corina Riedinger ist die neue Rektorin

Von ihrem neuen Büro hat Corina Riedinger einen guten Blick auf die Kiefern und Lärchen im Schulgarten, die sich im Herbstwind wiegen. „Das Schulgelände finde ich wahnsinnig idyllisch“, freut sich die 41-Jährige. Um aus dem Fenster zu schauen, bleibt der neuen Rektorin der Grundschule Dürrlauingen momentan allerdings wenig Zeit. Denn in dem kleinen Zimmer mit der schönen Aussicht, in dem Sekretariat und Schulleitung untergebracht sind, laufen alle Fäden zusammen: Eine neue Kollegin braucht einen Schlüssel, eine andere Informationen vor dem Elternabend und gleich kommt ein Elektriker, der hoffentlich den Beamer wieder zum Laufen bringt.

Lukas Hesse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dürrlauingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Grundschule Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis