Nach den Archäologen buddeln jetzt die Kinder: So spielt es sich im neuen „Zwergenland“

Am Eingang des neuen Kindergarten-Gebäudes sieht man ihn direkt durch die Glastüren: In Dürrlauingen steht seit Kurzem ein riesiger Sandspielplatz. Am alten Standort gab es nur einen kleinen Sandkasten, doch seit der Eröffnung der Außenanlage Ende Juli können hier fast alle gleichzeitig buddeln. „Jedes Kind liebt Sand, aber so begeisterte Gräber wie hier habe ich noch nie erlebt“, meint Nina Schröder, die seit 2022 den Kindergarten leitet und zuvor im Oberallgäu tätig war. „Im Moment messen sie, wie tief die Sandschicht an verschiedenen Stellen reicht.“ Sie zeigt auf dunklere Sandflecken neben dem Wasserlauf, wo die Kleinen schon fast bis zur Erde gegraben hätten.
Dürrlauingen
