Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Günzburger Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Günzburg
Icon Pfeil nach unten

Neuer Kindergarten in Dürrlauingen: Millionenprojekt mit Außenanlage Ende Juli abgeschlossen

Dürrlauingen

Nach den Archäologen buddeln jetzt die Kinder: So spielt es sich im neuen „Zwergenland“

Wo vor 2500 Jahren Kelten lebten, spielen jetzt die Kleinsten. Leiterin Nina Schröder zeigt die Highlights für die Kinder in der neuen Kita Dürrlauingen.
Von Lukas Hesse
    • |
    • |
    • |
    Das große Außengelände mit Sandspielplatz, Wasserlauf und Bobby-Car-Bahn gehört laut Leiterin zu den Highlights der neuen Kita.
    Das große Außengelände mit Sandspielplatz, Wasserlauf und Bobby-Car-Bahn gehört laut Leiterin zu den Highlights der neuen Kita. Foto: Lukas Hesse

    Am Eingang des neuen Kindergarten-Gebäudes sieht man ihn direkt durch die Glastüren: In Dürrlauingen steht seit Kurzem ein riesiger Sandspielplatz. Am alten Standort gab es nur einen kleinen Sandkasten, doch seit der Eröffnung der Außenanlage Ende Juli können hier fast alle gleichzeitig buddeln. „Jedes Kind liebt Sand, aber so begeisterte Gräber wie hier habe ich noch nie erlebt“, meint Nina Schröder, die seit 2022 den Kindergarten leitet und zuvor im Oberallgäu tätig war. „Im Moment messen sie, wie tief die Sandschicht an verschiedenen Stellen reicht.“ Sie zeigt auf dunklere Sandflecken neben dem Wasserlauf, wo die Kleinen schon fast bis zur Erde gegraben hätten.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden