Neueröffnung in Bubesheim: Von der Bäckerei zum Pizza Center

Das Pizza Center Bubesheim hat kürzlich in der Dorfmitte von Bubesheim eröffnet. Inhaber Surjit Singh ist mit den ersten Tagen sehr zufrieden. „Auf jeden Fall hatten wir einen guten Start in der Urlaubszeit“, sagt der Inhaber. Singh betreibt seit 15 Jahren auch das Pizza Center Neusäß, zwei bis drei Mal in der Woche ist er in Bubesheim vor Ort. Sein Bruder Dalvir Singh ist immer in Bubesheim. Die Räume in der Dorfmitte wurden frei, da das Bubesheimer Café & Bakery im Juni zu gemacht hat. Auch dort gab es Pizzen, doch jetzt ist die Auswahl viel größer.
Bubesheim
