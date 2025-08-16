Icon Menü
Neueröffnung in Bubesheim: Von der Bäckerei zum Pizza Center

Bubesheim

Nachdem das Café & Bakery im Juni geschlossen hat, gibt es in der Dorfmitte nun ein neues Geschäft. Der Abhol- und Lieferservice bietet viele unterschiedliche Gerichte an.
Von Sandra Kraus
    In Bubesheim hat das Pizza Center mit Abhol- und Lieferservice eröffnet. Inhaber Surjit Singh (links), sein Sohn Anmol und Ehefrau Renu Singh, sowie sein Bruder Dalvir Singh freuen sich über den gelungenen Start. Foto: Sandra Kraus

    Das Pizza Center Bubesheim hat kürzlich in der Dorfmitte von Bubesheim eröffnet. Inhaber Surjit Singh ist mit den ersten Tagen sehr zufrieden. „Auf jeden Fall hatten wir einen guten Start in der Urlaubszeit“, sagt der Inhaber. Singh betreibt seit 15 Jahren auch das Pizza Center Neusäß, zwei bis drei Mal in der Woche ist er in Bubesheim vor Ort. Sein Bruder Dalvir Singh ist immer in Bubesheim. Die Räume in der Dorfmitte wurden frei, da das Bubesheimer Café & Bakery im Juni zu gemacht hat. Auch dort gab es Pizzen, doch jetzt ist die Auswahl viel größer.

