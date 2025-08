Gartenhallenbad Leipheim: Öffentlicher Probebetrieb startet Anfang September

Die mehrjährige Generalsanierung des Gartenhallenbades Leipheim nähert sich dem Ende. Wie es in den kommenden Wochen weitergeht, erläutert Zweckverbandsvorsitzender und Bürgermeister Christian Konrad via Pressemitteilung. Der Zweckverband Hallenbad Nord schließt nach mehrjähriger Sanierungsphase die Bauarbeiten ab. „Wir beginnen jetzt mit der mehrwöchigen Testphase.“ Nach dem endgültigen Abschluss der Arbeiten in den kommenden Tagen beginnen ab sofort die Schwimmvereine mit einem Trainingsbetrieb.

Im Anschluss an den Trainingsbetrieb steht ein größerer Test für die gesamte Badewassertechnik auf dem Programm. „Sobald der Gastronomiebereich behördlich freigegeben ist, kommen unsere Gewinner der Pre-Opening-Karten an die Reihe, die Bad und Gastronomiebereich testen dürfen“, so Konrad weiter.

Leipheim: Generalsanierung des Hallenbads nahezu abgeschlossen

Wenn dies alles reibungslos funktioniert, soll etwa Anfang September der öffentliche Probebetrieb starten. „Jeder Gast hat dann die Chance, vorab ins Bad zu kommen und alles ausführlich und kostenlos zu testen. So lernt unser Team und unsere Gäste schnuppern endlich Hallenbad-Luft“, so der Rathauschef abschließend. (AZ)