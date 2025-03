Neues Wohnquartier an der Schreberstraße: Das ist hier geplant

Das nächste große Wohnbauprojekt in Günzburg steht in den Startlöchern. Die Projektentwicklungsgesellschaft Concrete plant in der Günzburger Weststadt ein Wohnquartier. Auf einem rund 16.000 Quadratmeter großen Grundstück an der Schreberstraße, unter anderem auf dem ehemaligen Gelände von Reifen Ihle, sollen nach Unternehmensangaben ab 2025 in mehreren Bauabschnitten insgesamt 184 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 12.000 Quadratmeter entstehen.

Der Stadtrat hatte 2021 erstmals entsprechende Planungen für das Gebiet auf dem Tisch, die dann vor zwei Jahren noch einmal überarbeitet worden waren. Mit der Umsetzung soll es nun bald losgehen, das Unternehmen hat in einer Pressemitteilung konkrete Planungen vorgestellt. Im ersten Bauabschnitt sollen 68 öffentlich geförderte Mietwohnungen mit einer Gesamtfläche von rund 4000 Quadratmetern realisiert werden. Im Rahmen der einkommensorientierten Förderung (EOF) schafft das Projekt damit bezahlbaren Wohnraum für Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen.

Bei Wohnbauprojekt in Günzburg greift die Soziale Bodenordnung

Dabei greift die Soziale Bodenordnung (Sobon), welche die Stadt Günzburg bereits 2017 beschlossen hat. Bei Vorhaben ab 1000 Quadratmetern Gesamtwohnfläche müssen 20 Prozent der Wohnungen als öffentlich geförderte Wohnungen errichtet werden. Mindestens die Hälfte aller geförderten Wohnungen müssen geförderte Mietwohnungen sein. Folgekosten für soziale Infrastuktur, besonders für Kindergärten, sollen auf den Investor umgelegt werden. Deswegen ist auch bei diesem neuen Quartier der Bau einer Kindertagesstätte vorgesehen.

Ein Mobilitätskonzept sowie ein Parkhaus mit rund 100 Stellplätzen runden die Planungen für das neue Wohnquartier ab. Unternehmensangaben sollen die Gebäude in Modulbauweise in KfW-40 QNG-Qualität ausgeführt werden, also besonders nachhaltig gebaut werden. Gemeinsam mit der Stadt Günzburg wird derzeit ein vorhabenbezogener Bebauungsplan erarbeitet. Die zweite Auslegung ist bereits erfolgt, das Unternhehmen rechnet mit dem Satzungsbeschluss im Frühjahr 2025. Die Gesamtfertigstellung ist für 2028 angestrebt. Die Pläne für das neue Wohnquartier stammen vom Münchner Architekturbüro Reinhart + Partner.

Das Grundstück gehört der nu concept GmbH, Concrete entwickelt das Grundstück in Günzburg im Auftrag des Eigentümers. Die beiden Immobiliengesellschaften verbindet eine enge strategische Partnerschaft, beide sind in München und Bayern aktiv. Die Geschäftsführung der nu concept liegt in den Händen von Gregory Schmerz. Geschäftsführer der Concrete ist Peter Fritsche. Hinter beiden Gesellschaften steht als Gesellschafter und Beirat der Münchner Immobilienunternehmer Hubert Haupt. (mit AZ)