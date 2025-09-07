Icon Menü
Nicht angepasste Geschwindigkeit: Autofahrer landet in Bubesheim in Grünstreifen

Bubesheim

Nicht angepasste Geschwindigkeit: Autofahrer landet in Bubesheim in Grünstreifen

Beim Abbiegen in die Shelterschleife kam ein Pkw-Fahrer von der Fahrbahn ab und beendete seine Fahrt im Grünstreifen. Dabei entstand ein Schaden an Flur und Auto.
    Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Bubesheim ein Unfall.
    Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich in Bubesheim ein Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa (Symbolbild)

    In Bubesheim hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei befuhr ein Auto die Straße An der Rollbahn in westliche Richtung und beabsichtigte nach links in die Shelterschleife abzubiegen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam der Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und beendete seine Fahrt im Grünstreifen. Es entstand ein Flurschaden von geschätzten 500 Euro. Am Pkw entstand ein geschätzter Schaden von rund 2000 Euro, hierbei wurde die rechte Front des Pkws beschädigt. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. (AZ)

