Nicole Faulhaber jetzt im Landesvorstand der FDP

Beim 88. Landesparteitag der FDP in Amberg wurde Nicole Faulhaber, Co-Kreisvorsitzende im Landkreis Günzburg, als freie Beisitzerin in den Landesvorstand der FDP Bayern gewählt. Der neue Landesvorstand unter der Führung von Michael Ruoff als Landesvorsitzendem sowie seinen Stellvertretern Susanne Seehofer, Matthias Fischbach und Nils Gründer setzt auf frischen Wind und klare liberale Akzente in der bayerischen Politik, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreisverbands.

Faulhaber stehe für einen klaren, radikal liberalen Kurs, der Meinungsfreiheit, wirtschaftliche Vernunft, Mittelstandsfreundlichkeit, Bürgernähe und politisches Engagement in den Mittelpunkt stellt. „Ich freue mich darauf, unsere Visionen für Meinungsfreiheit und unternehmerische Freiheit auch auf Landesebene voranzutreiben“, so Faulhaber.

Neben Faulhaber wurden der Kemptener Dominik Spitzer, der in der letzten Legislaturperiode im Landtag vertreten war, und Stefan Edenharder, Jurist mit Wurzeln im Landkreis Günzburg, in den Landesvorstand gewählt. Beide waren bereits in der vorherigen Periode im Landesvorstand vertreten. Nicole Faulhaber vertritt nun als drittes schwäbisches Mitglied die Region im Vorstand der FDP Bayern. (AZ)