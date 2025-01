Die Schützenkönige in Nornheim für 2025 stehen fest.

Wie in den Jahren zuvor fand auch dieses Jahr wieder im Schützenheim in Nornheim die traditionelle Königsproklamation statt. Gerhard Böck begrüßte die Gäste, der Sportleiter Dietmar Wieser gab die Ergebnisse bekannt. Bei gleicher Gelegenheit wurden die Vereinsmeister geehrt. Den Erinnerungspokal für das beste Blattl 2024 sicherte sich Peter Albrecht. Er schaffte einen 1,4 Teiler. Der Pokal für den trainingsfleißigsten Schützen ging an Georg Neußer, seine 77 Trainingsbesuche blieben unerreicht. Der Jugend-Schmid-Pokal gewann Paul Schrecker mit einem 29,4 Teiler und den Senioren-Pokal sicherte sich Adolf Forstner mit einem Durchschnitt von 315,97 Ringen. Der Titel Jugendschützenkönig ging an Luis Senser. Er setzte sich mit einem 88,5 Teiler an die Spitze vor Paul Schrecker (138,8). Die Königswürde der Erwachsenen ging an Markus Senser, welcher mit einem 52,0 Teiler das beste Blattl vor Bernd Deininger, der mit einem 68,8 Teiler Vizekönig wurde. Vereinsmeisterschaft: Lichtgewehr – Schüler bis 12 Jahre: 1. Florian Bernert (111 Ringe); Luftgewehr – Schüler 20 Schuss 1. Lukas Bernert (146); Schüler 40 Schuss 1. Luis Senser (344), 2. Paul Schrecker (262); Jugend: 1. Emma Schedel (367), 2. Sascha Rudi (326), 3. Noel Komes (279) Herren offen: 1. Tobias Wieser (370), 2. Dietmar Wieser (362), 3. Jörg Bayer (349); Luftpistole – Schüler: 1. Luis Senser (227); Herren offen: 1. Markus Senser (369), 2. Bernd Deininger (350), 3. Dietmar Wieser (349); Luftgewehr aufgelegt – 1. Georg Neußer (310,1), 2. Helmut Nimsgern (306,0), 3. Leni Motz (304,9); Blasrohr – Schüler/Jugend 20 Schuss: 1. Paul Schrecker (150), 2. Noel Komes (147), 3. Lukas Bernert (137); Blasrohr – Erwachsene: 1. Hans Peter Wieser (173), 2. Dietmar Wieser (128).

