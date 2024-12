E-Scooter-Fahrerin wird bei Unfall in Offingen leicht verletzt

In Offingen hat sich am Mittwochmorgen ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten E-Scooter-Fahrerin ereignet. Laut Polizei war gegen 7.30 Uhr ein 77-Jähriger mit seinem Auto auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Als er nach links in ein Grundstück einbiegen wollte, übersah er eine 21-Jährige, die mit ihrem E-Scooter auf dem Gehweg auf der linken Seite verbotenerweise in gleicher Fahrtrichtung unterwegs war. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge stürzte die Rollerfahrerin und wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. (AZ)

