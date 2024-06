Feuerwehrmann im Hochwasser vermisst: Zwei Hubschrauber suchen immer noch

In der Nacht zum Sonntag ist im Ortsbereich von Offingen ein Boot mit Rettungskräften gekentert. Ein 22-Jähriger wird seitdem vermisst.

Seit Sonntagnacht wird in Offingen fieberhaft nach einem vermissten Feuerwehrmann gesucht. Wie Holger Stabik vom Polizeipräsidium Schwaben Süd-West mitteilte, war gegen 2.50 Uhr im Ortsbereich von Offingen ein Boot mit fünf Einsatzkräften unterwegs und kenterte. Ein 22-jähriger Feuerwehrmann der Freiwilligen Feuerwehr Offingen wird seitdem vermisst. Stabik trat Gerüchten entgegen, dass der junge Mann tot sei. "Wir haben keinerlei Bestätigung, dass eine Leiche gefunden wurde."

Das Boot der DLRG Wasserrettung war laut Stabik aufgrund der steigenden Pegelstände der Mindel im Ortsbereich von Offingen unterwegs. An Bord befanden sich drei Einsatzkräfte der DLRG im Alter von 24, 41 und 70 Jahren sowie zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Offingen im Alter von 22 und 46 Jahren. Das Boot kenterte aufgrund starker Strömung. Vier Einsatzkräfte gelangten aus eigener Kraft an Land, sie wurden dort im Laufe des Morgens gerettet. Die geretteten Einsatzkräfte seien körperlich unversehrt, so Stabik.

Feuerwehr, DLRG, Wasserwacht und Bundeswehr an Suche beteiligt

Ein 22-jähriges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Offingen wird derzeit noch vermisst. Nach dem Mann läuft eine großangelegte Suche, an der sich Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, der DLRG Wasserrettung, der Wasserwacht, der Bundeswehr und der Polizei beteiligen. Neben Booten kommen bei der Suche auch zwei Hubschrauber zum Einsatz, deren Einsatz in der Nacht wetterbedingt noch nicht möglich war.

Laut Sprecher sind die Angehörigen darüber informiert, dass der 22-Jährige vermisst wird. Noch habe man aber den jungen Mann nicht gefunden. Dass der Feuerwehrmann tot sei, dabei handle es sich um Gerüchte. Stabik: "Wir hoffen alle das Beste, dass der junge Mann wohlauf ist."