Offingen

06:00 Uhr

Gegen Hass und Hetze: Offingen stellt klar, wie das Miteinander aussehen soll

Plus Im Marktgemeinderat Offingen wird eine Resolution gegen Hass und Hetze verabschiedet. Auch um den geplanten Solarpark bei der Tongrube geht es in der Sitzung.

Von Peter Wieser

Ähnliches hatte es im Kreistag und in der Stadt Günzburg gegeben, jetzt auch in Offingen: Die im Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen hatten sich verständigt, eine Resolution zur Abstimmung zu stellen, die nun einstimmig verabschiedet wurde: für Demokratie und gegen Hass und Hetze. Der Markt wolle aktiv gegen Ausgrenzung und ein friedliches Zusammenleben eintreten, die im Grundgesetz festgeschriebenen Grund- und Menschenrechte wahren, gegen Hass, Gewalt, Diskriminierung und Intoleranz vorgehen sowie sich für ein vielfältiges Miteinander starkmachen. Weiter heißt es darin: Nur gemeinsam könne man stark und demokratisch sein. Das gemeindliche Leben solle geprägt sein von Toleranz, Unterstützung, Kameradschaft, Freundlichkeit und Achtsamkeit. Bürgermeister Thomas Wörz ( SPD) betonte: Man habe in der Vergangenheit bewiesen, dass man bunt und vielfältig sein könne, es habe immer schon Akzeptanz und eine große Welle an Hilfsbereitschaft gegeben. Mit der Resolution setze man ein Zeichen, was man in Offingen haben wolle und was nicht.

Zweiter Bürgermeister Florian Haupeltshofer (JB) fügte an: Man habe gesehen, dass dies dem Marktgemeinderat wichtig sei, und man habe alle Vorschläge in diverse Abschnitte zusammengefasst. Dass sich alle Gruppierungen so schnell einig gewesen seien, sei gut, doch müsse man das auch umsetzen und entsprechend daran anknüpfen, bemerkte Kurt Schweizer (Grüne).

