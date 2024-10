In Offingen nimmt ein Katastrophenschutz-Ausschuss seine Arbeit auf

Mit dem Ziel, für eine Katastrophe jedweder Art besser vorbereitet zu sein, ist vor Kurzem der Katastrophenschutz-Ausschuss in Offingen ins Leben gerufen worden. „Wir haben im Rahmen der Hochwasserkatastrophe gemerkt, dass solche Situationen die Gemeinde in einen Ausnahmezustand versetzen“, so Bürgermeister Thomas Wörz. Also haben er und Einsatzbeteiligte sich entschlossen, sich zusammenzusetzen und einen Plan zu erstellen, der im Falle einer Katastrophe – egal ob Hochwasser oder eine großangelegte Evakuierung – greift und die Bewältigung erleichtert. Am Ende soll ein Dokument „für die Nachwelt“ entstehen, so Wörz, das universell von etwaigen Nachfolgern und Einsatzkräften verwendet werden kann.

