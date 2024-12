Zwei Einbrüche im Landkreis verursachen Sachschaden an Wohnungen

Zweimal haben in den vergangenen Tagen unbekannte Täter versucht, in Häuser einzubrechen. In Krumbach wollte laut Polizeibericht ein bislang Unbekannter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Markgrafenstraße einbrechen. Besagter Täter scheiterte jedoch an der Wohnungstüre und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. Zeugen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08282 9050 melden.

Am Freitag soll dann zwischen 12.15 Uhr und 17.30 Uhr ein weiterer Einbrecher versucht haben, im Kapellenweg in Offingen einzusteigen. Der Hausbesitzer stellte eine aufgebrochene Terrassentüre fest. Der Täter dürfte auch im Haus gewesen sein, wie die Polizei Burgau vermutet. Er entwendete jedoch nach bisherigem Wissensstand nichts. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mindestens 200 Euro belaufen. (AZ)