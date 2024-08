Zwei Tankstellen im Landkreis werden nun mit Energie vom Dach betrieben

Zwei Tankstellen im Landkreis können seit Kurzem den eigenen, sauberen Strom von der PV-Anlage auf ihrem Dach nutzen. In einem Schritt hin zu nachhaltiger Mobilität und umweltfreundlicher Energieversorgung hat der Energiedienstleister Präg mit Hauptsitz in Kempten die Modernisierungen der Aral-Tankstelle an der Günzburger Straße in Offingen und der Pin-Tankstelle in der Krumbacher Bahnhofstraße abgeschlossen. Das teilt das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Die neue PV-Anlage in Offingen wurde auf dem Shopdach der Tankstelle installiert und hat eine Gesamtkapazität von 29,58 Kilowatt-Peak (kWp). Die 68 PV-Module versorgen die Tankstelle bereits seit Juli dieses Jahres mit sauberer Energie. Überschüssiger Strom wird laut Präg ins Netz eingespeist. Gleiches gilt für die Anlage auf der Tankstelle in Krumbach: Hier wurden 56 PV-Module mit einer Leistung von 24,36 kWp installiert. Durch diese Maßnahmen reduzieren die Tankstellen nicht nur ihren CO 2 -Fußabdruck erheblich, sondern setzen auch ein zukunftsweisendes Zeichen für den Einsatz erneuerbarer Energien in der Region, so das Unternehmen aus dem Allgäu.

„Unsere Investition in diese Technologien unterstreicht unser Engagement für eine nachhaltigere Zukunft,“ sagt Präg-Geschäftsführer Klaus-Rüdiger Bischoff. Noch einen Schritt weiter geht Präg bei der Modernisierung der Aral-Tankstelle in Augsburg. Dort werden die 58 PV-Module mit einer Leistung von 24,36 kWp durch eine Ultraschnellladestation mit einer Ladeleistung von bis zu 300 kW mit zwei Ladepunkten ergänzt.

Die 1904 gegründete Präg-Gruppe ist ein Energie-Dienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Kempten und Verkaufsniederlassungen in Augsburg, Babenhausen, Leutkirch, Heidenau/Dresden, Leipzig und Weimar. Das Unternehmen berät laut eigenen Angaben Kunden und Kundinnen in Energiefragen und deckt mit seinem Angebot an Energieträgern und Dienstleistungen fast alle Bereiche des täglichen Energiebedarfs ab. Das Unternehmen hat rund 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (AZ)