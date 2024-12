Lkw beschädigt mehrere Fahrzeuge in Offingen

Ein 60-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag in Offingen mit einem Lkw-Gespann vier entgegenkommende Fahrzeuge beschädigt. Laut Polizei war der Lkw dabei auf der Straße Grabenäcker in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 17 Uhr löste sich von seinem aufgeladenen Arbeitsgerät eine Eisenstange, die seitlich in die Gegenfahrspur ragte. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 4500 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)

