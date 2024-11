Motorradfahrer bei Unfall Richtung Offingen mittelschwer verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einem mittelschwer verletzten Motorradfahrer hat sich am Montagnachmittag ereignet. Gegen 15.30 Uhr fuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße zwischen Mindelaltheim und Gundremmingen. Beim Abbiegen nach links in die Schnuttenbacher Straße in Richtung Offingen nahm er einem entgegenkommenden Motorradfahrer die Vorfahrt, so berichtet die Polizei Burgau. Durch den Zusammenstoß stürzte der Kradfahrer und erlitt mittelschwere Verletzungen. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehren aus Offingen und Schnuttenbach waren mit 32 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)

Unfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Offingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis