Musikalische Reise mit Gospel & Joy

Der Chor Gospel & Joy nimmt das Publikum an zwei Abenden mit auf eine musikalische Reise, die durch die unterschiedlichsten Facetten des Gospelgesangs führt: am Samstag, 23. November, um 18 Uhr in der Klosterkirche St. Leonhard in Unterliezheim und am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Georg in Offingen.

Das diesjährige Konzertprogramm steht ganz im Zeichen von Freundschaft, Vertrauen in sich selbst und Lebensfreude. In stimmungsvollen Liedern wie „I’m so blessed“, „You’ve got a friend“ und „This is me“ werden Themen wie Zusammenhalt und Zuversicht spürbar.

„Angel“ von Sarah McLachlan und „A thousand years“ werden mit besonderer Sensibilität und Tiefe repräsentiert und schaffen so kurze Augenblicke der Ruhe, die zum Innehalten und Nachdenken einladen. Mit diesem besonderen Arrangement zeigt der Chor eine neue Facette seiner musikalischen Vielfalt. Afrikanische Klänge, die in einigen Liedern zu hören sein werden, verleihen dem Konzert eine fröhliche, rhythmische Atmosphäre.

Ein besonderer Programmhöhepunkt ist die Vielfalt der Musikstile, die durch den Chor zum Leben erweckt werden. Mit ihrer musikalischen Bandbreite, einer breit gefächerten Instrumentalbegleitung mit Piano, Schlagwerk und vertrauten Klängen aus der Natur, schafft es Gospel & Joy, sowohl Gospelliebhaber als auch neue Zuhörer zu begeistern. Wie ein schönes Sprichwort sagt: Musik öffnet Herzen, wo Worte nicht mehr weiterkommen. Konzertkarten sind an der Abendkasse erhältlich. (AZ)