Neuer Teilnahmerekord beim Silvesterlauf

Wie lange es den Offinger Silvesterlauf schon gibt, das weiß eigentlich keiner mehr so genau. In jedem Fall kommen seit Jahrzehnten zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu der auch Josef-Haber-Gedächtnislauf genannten Veranstaltung, um am Ende eines Jahres dieses sportlich und anschließend mit Tee und Kuchen ausklingen zu lassen. Bisher vom Lauftreff Offingen organisiert, führt der TSV Offingen, Abteilung Leichtathletik, den Silvesterlauf nun fort. Kalt, aber sonnig war dieser Tag – der Grund, dass mit weit über 200 Läuferinnen und Läufern, Nordic Walkerinnen und Nordic Walkern, darunter auffallend viele Kinder und Jugendliche, ein neuer Teilnehmerrekord aufgestellt wurde. Mit dem Start bei der Donaubrücke nahe der Radlertankstelle gab es wieder verschieden lange Strecken mit bis zu zehn Kilometern.

