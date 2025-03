Offingen ehrt die besten Sportlerinnen und Sportler im Kino

Die Sportlerehrung in Offingen hat Tradition. Fand sie früher in der Mindelhalle statt, zeichnet der Markt seine Sportlerinnen und Sportler für ihre Erfolge im Vorjahr seit längerem im Offinger Kino aus. Wer zum ersten Mal geehrt wird, erhält die Medaille des Marktes – diese wird nur einmal verliehen. Für diejenigen, die bereits in der Vergangenheit ausgezeichnet wurden, gibt es als Anerkennung ein Geschenk, heuer eine Trinkflasche in den Farben des Marktes, zweckmäßig, vor allem beim Sport. Voraussetzungen dafür sind das Erreichen vorderer Plätze bei Wettbewerben oder die Teilnahme an Sportveranstaltungen auf Bundes- oder Landesebene. Neben Lob und Anerkennung geht es vor allem um das Entgegenbringen von Wertschätzung. Im Anschluss waren die Gäste zu dem Film „Vaiana 2“ eingeladen.

Auch bei der diesjährigen Sportlerehrung beglückwünschte Bürgermeister Thomas Wörz nicht nur die mehr als 50 Sportlerinnen und Sportler. Er sprach vor allem denjenigen seinen Dank aus, die dafür sorgten, dass das Ausüben von Sport im Markt überhaupt funktioniere: Vorstände, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter, Trainerinnen und Trainer, Betreuerinnen und Betreuer und nicht zu vergessen die unzähligen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Manche der zu Ehrenden standen nicht zum ersten Mal auf der Bühne. Eigentlich wären das auch wieder Anna, David und Simon Schütz (Modellflugsport) gewesen. Neben zahlreichen Erfolgen hatten sie sich für die Weltmeisterschaft in Argentinien qualifiziert, an der sie zu diesem Zeitpunkt teilnahmen.

Bürgerliche Schützengesellschaft Offingen war wieder erfolgreich

Von der Reit- und Turniergemeinschaft Offingen hatten auch Lea Langenmeir und Julia Remmele im vergangenen Jahr stets Siege und vordere Plätze erreicht. Erfolgreich waren auch die Schützinnen und Schützen der Bürgerlichen Schützengesellschaft Offingen, von der Jugend bis zu den Senioren, bei Gaumeisterschaften bis hin zu Deutschen Meisterschaften und in verschiedenen Disziplinen. Gleiches gilt für den TSV Offingen, Abteilung Leichtathletik, die 2024 erstmals einen eigenen Wettkampf und auch den Silvesterlauf ausgerichtet hatte. Zudem wurden im vergangenen Jahr beim Sportabzeichentag 75 Sportabzeichen verliehen. (AZ)