Offingen nach der Flutkatastrophe: Bürgerversammlung diskutiert dringende Fragen

Neun Wochen sind inzwischen seit dem dramatischen Hochwasser vergangen. Die Marktgemeinde Offingen war besonders stark betroffen. In vielen Häusern stand das Wasser, einige sind seitdem nicht mehr bewohnbar. Noch immer sind die Menschen ratlos. Eine Bürgerversammlung zur Aufarbeitung des Hochwassers wurde seitens der Marktverwaltung einberaumt. An die 500 Bürgerinnen und Bürger waren in die Mindelhalle gekommen. Bürgermeister Thomas Wörtz, der Günzburger Landrat Hans Reichhart und Vertreter des zuständigen Wasserwirtschaftsamts (WWA) Donauwörth waren gekommen, um Rede und Antwort zu stehen. Viele Betroffene nutzten diese Gelegenheit, um zu danken, nachzufragen, aber auch um Kritik zu üben.

