Sattelzug hinterlässt in Offingen Schaden, der Fahrer flüchtet

Der Fahrer eines Sattelzugs hat am Montag beim Befahren einer engen Kurve und dem Rangieren im Anschluss einigen Schaden engerichtet. Nach Angaben der Polizei befuhr der Sattelzug gegen 15.50 Uhr die Kellerbergstraße. In einer engen Kurve blieb das Fahrzeug zunächst an einer Mauer hängen. Als der Fahrer versuchte sein Fahrzeug zurück zu rangieren, stieß der Sattelzug gegen das Heck eines geparkten Pkw. Der Unfallfahrer fuhr dann weiter und wollte wenden. Er fuhr in eine Hofeinfahrt und beschädigte dabei einen Baum und eine aus Pflanzringen bestehende Mauer. Nach Zeugenangaben begutachtete er im Anschluss den Schaden an seinem Fahrzeug und fuhr weiter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Weitere Zeugen sollen sich bei der Polizeiinspektion Burgau melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

