Scheibenwischer am Auto einer 75-Jährigen abgerissen

Blinde Zerstörungswut muss eine unbekannte Person angetrieben haben, die am Drechslerberg in Offingen beide Scheibenwischer eines geparkten Autos abgerissen hat. Eine 75-jährige Offingerin hatte ihr Fahrzeug nach Polizeiangaben am vergangenen Donnerstag um circa 20 Uhr dort abgestellt. Tags darauf um 13 Uhr bemerkte sie den Schaden in Höhe von gut 100 Euro. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Burgau mitzuteilen. (AZ)

