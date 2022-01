Offingen

07:00 Uhr

Schülerzahlen in der Mittelschule Offingen sind "am unteren, kritischen Niveau"

Die Mittelschule in Offingen soll trotz geringer Schülerzahlen erhalten bleiben.

Plus Sie ist eine der kleinsten Mittelschulen im Landkreis Günzburg. Warum die Verantwortlichen trotzdem optimistisch in deren Zukunft blicken und was dafür getan wurde.

Von Christian Kirstges

Bei der jüngsten Sitzung des Schulverbands Offingen ist deutlich geworden, dass die Entwicklung der Schülerzahlen an der örtlichen Grund- und Mittelschule im Grundschulbereich zwar sehr schwankend, der Bestand der Einrichtung momentan aber nicht gefährdet sei. Ebenso könne die Zweizügigkeit erhalten bleiben. Im Mittelschulbereich bewegten sich die Schülerzahlen weiterhin "am unteren, kritischen Niveau". Die Einführung einer offenen Ganztagsklasse, der Jugendsozialarbeit, der Mittagsbetreuung, der Gitarren-AG und die Ausstattung der Schule mit zeitgemäßen multimedialen Unterrichtsmitteln habe zumindest die Abwanderung nach Burgau gestoppt. Doch ist die Einrichtung auch auf Dauer sicher? Schließlich hatte Offingens Bürgermeister und Schulverbands-Vorsitzender Thomas Wörz bereits vor fast zehn Jahren Sorgen geäußert.

