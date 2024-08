Spendenkonzert für die Hochwasserbetroffenen in Offingen

Das verheerende Hochwasser Anfang Juni hat viele Menschen im Landkreis Günzburg und darüber hinaus schlimm getroffen. Auch in Offingen waren die Schäden der Flut katastrophal, viele Offinger, deren Freunde und Familien kämpfen bis heute mit den Schäden und werden noch Monate damit beschäftigt sein. Das sind schwere Zeiten, doch die Hilfsbereitschaft und der Zusammenhalt im Markt Offingen ist ungebrochen und jeder hilft, wo er nur kann. Auf Initiative der Offinger Band BölXstoff findet ein Spendenkonzert unter dem Motto „Let‘s rock“ am Samstag, 14. September, um 20 Uhr in der Mindelhalle statt - Einlass ab 19 Uhr. Eingeladen sind alle Offinger, Einsatzkräfte, ehrenamtlichen Helfer und Unterstützer, Musikbegeisterte, Freunde, Familie und alle, die gerne mitfeiern und mithelfen möchten aus Offingen und Umgebung. Der Markt um Thomas Wörz, das JuZe Offingen, Conny‘s Mindelstuben, die Bands BölXstoff und 5ROCK aus dem benachbarten Sontheim werden den Gästen einen unvergesslichen Abend bieten. Alle Beteiligten bringen sich ehrenamtlich und unentgeltlich ein. Der Erlös des Abends geht auf das eingerichtete Spendenkonto „Hochwasserspende“ der Verwaltungsgemeinschaft Offingen. Für die Gäste gilt freier Eintritt gegen eine Spende. (AZ)