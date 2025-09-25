Staustufe Offingen wird durchgängig für Fische

Die Obere Donau Kraftwerke AG (ODK) realisiert am Donaukraftwerk Offingen eine neue Fischaufstiegshilfe. Unter der Leitung der Kraftwerksbetreiberin LEW haben die Bauarbeiten in der vergangenen Woche begonnen, heißt es in einer Pressemitteilung. Für die Arbeiten ist es notwendig, den rechten (südlichen) Damm sowie den begleitenden Uferweg flussaufwärts zu sperren – voraussichtlich bis Dezember 2026. Für Radfahrer und Fußgänger wurde eine beschilderte Umleitung eingerichtet.

Bei dem Projekt handelt es sich um die dritte Fischaufstiegsanlage an den von der LEW betriebenen Oberen-Donau-Kraftwerken zwischen Oberelchingen und Faimingen. Sie überwindet insgesamt rund fünf Meter Höhendifferenz in drei Abschnitten. Ein Umgehungsgerinne mit einer Länge von etwa 230 Metern bietet künftig nicht nur einen Wanderweg und einen Lebensraum für Fische, sondern auch für zahlreiche andere Lebewesen an und im Wasser. LEW plant die Fertigstellung und Inbetriebnahme der rund 380 Meter langen Anlage im Winter 2026.

Kosten für das Projekt belaufen sich auf 3,4 Millionen Euro

Die Kosten für das Gesamtprojekt belaufen sich nach Unternehmensangaben auf rund 3,4 Millionen Euro und werden von der Kraftwerkseigentümerin, der Oberen Donau Kraftwerke AG getragen. Letztere investiert insgesamt rund 23 Millionen Euro für die Durchgängigkeit ihrer Staustufen an der Donau. Die Fischaufstiegsanlagen sind ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, die als zentrales Kriterium die Durchgängigkeit der Flüsse für Fische und Wasserlebewesen vorgibt. Die Arbeiten am Kraftwerk Offingen werden durch ein Büro für Landschaftsarchitektur begleitet und sind mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes Dillingen und dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Nördlingen (AELF) sowie der Fischereifachberatung des Bezirkes Schwaben abgestimmt. (AZ)