Zwei Bands rocken für die Hochwasserbetroffenen

Anstatt eines Eintritts klebte am Eingang der Offinger Mindelhalle ein Zettel an zwei Trommeln: „Eure Spende – Hochwasser Offingen“, und die ersten Scheine lagen bereits darin. Das Spendenkonzert am Wochenende stand ganz unter dem Zeichen: Let’s rock – für die Betroffenen des Hochwassers in Offingen Anfang Juni. Die Bands waren BölXstoff, größtenteils ehemalige Offinger, die Ende der 1980er Jahre die Bühnen im Landkreis unsicher machten, und 5ROCK – vier Musiker und eine Sängerin aus Sontheim an der Brenz.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis