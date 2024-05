Günzburg

vor 5 Min.

Premiere in Pink: VIP-Gäste erkunden den neuen Peppa-Pig-Park

Plus Die Eröffnung des neuen Freizeitparks in Günzburg weckt Erinnerungen an den Start von Legoland vor 22 Jahren. Besonders beim damaligen Parkchef John Jakobsen.

Von Rebekka Jakob

Der 17. Mai 2002 war ein Meilenstein für Günzburg – an diesem Tag eröffnete Legoland Deutschland. Fast auf den Tag genau 22 Jahre später startet nun auch der Peppa Pig Park in Günzburg. John Jakobsen, damals erster Parkchef des Legolands und heute bei der Merlin Entertainments Gruppe zuständig für die weltweit zehn bestehenden und weitere künftig geplante Legoland-Resorts, ließ es sich nicht nehmen, auch bei dieser Eröffnung dabei zu sein und gemeinsam mit seiner Nachfolgerin Manuela Stone auf den Startknopf zu drücken, als am Samstag die ersten VIP-Gäste zur Vorab-Öffnung kommen durften. Die Gäste erlebten nach der verregneten Pressekonferenz am Freitag einen Testlauf bei schönstem Sonnenschein, bevor am Pfingstsonntag der eigentliche Parkbetrieb startet.

"Ich hätte damals nicht gedacht, dass wir hier einmal einen zweiten Freizeitpark eröffnen werden", bekannte John Jakobsen. Dass sich der einstige Park zu einem weltweit bekannten Resort mit imposantem Feriendorf und nun einem weiteren, kleinen Freizeitpark entwickeln würde, habe er sich damals nicht träumen lassen. Inzwischen ist Jakobsen selbst vierfacher Großvater - und seine Enkel, da ist er sich sicher, würden den Freizeitpark um das kleine rosa Schweinchen Peppa lieben.

