„Polizei befreit nach 20 Tagen vermisste Katze aus Werkstatt in Bibertal“

Bibertal

Polizei rettet vermisste Katze aus einer Werkstatt

Nach 20 Tagen ohne Futter und Wasser wird die Katze befreit. Die Beamten treten die Tür ein. Das Tier war wohl versehentlich eingesperrt worden.
    Die Katze war wohlauf.
    Die Katze war wohlauf. Foto: Tim Brakemeier, dpa (Symbolbild)

    Nachdem eine Katze seit rund 20 Tagen vermisst worden ist, konnte diese jetzt durch die Besitzerin in einer Werkstatt in Bibertal lokalisiert werden. Das Tier hatte sich offensichtlich in eine private Werkstatt begeben und wurde dort versehentlich eingesperrt. Die hinzugezogenen Beamten konnten lediglich eine Angehörige des Inhabers erreichen, die jedoch keinen Zutritt zur Werkstatt hatte. Da es nicht gelang, ohne Schlüssel in das Gebäude zu gelangen, das Tier allerdings bereits mehrere Tage ohne Futter dort ausharrte, traten die Beamten die Tür ein. Die Katze konnte wohlauf ihrer Besitzerin übergeben werden, so die Polizei Günzburg. (AZ)

