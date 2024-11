Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht in Günzburger Parkhaus

In der öffentlichen Tiefgarage in der Jahnstraße in Günzburg ist am Donnerstag zwischen 15.45 Uhr und 18.15 Uhr ein grauer VW beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, bemerkte ein Autofahrer bei seiner Rückkehr in das Parkhaus Kratzspuren auf der linken hinteren Seite seines Fahrzeugs. Vermutlich sei eine unbekannte Person beim Ein- oder Aussteigen mit einem anderen Fahrzeug gegen den VW gestoßen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Vorfall zu melden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 100 Euro. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder zum Verursacher geben können, sich unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)

