Vermeintliches Diebesgut im Koffer: Mitfahrer mit Haftbefehl gesucht

Schleierfahnder der Verkehrspolizei Günzburg haben am Montagnachmittag an der A8 Tank- und Rastanlage Leipheim einen Pkw kontrolliert. Im Fahrzeug war ein Koffer, in dem sich vermeintliches Diebesgut befand, darunter verschiedene Parfums, Kleidungsstücke und diverse Alkoholika. So berichtet es die Verkehrspolizei Günzburg. Teilweise wurden die Diebstahlsicherungen sowie die Barcodes und Etiketten von den Gegenständen entfernt. Entsprechende Kaufbelege konnten die Pkw-Insassen nicht vorlegen. Auch sollte es sich nur um eine Gefälligkeit handeln nach ihrer Aussage, da ihnen der Koffer mit dem Diebesgut von einem Bekannten übergeben worden sein soll und sie ihn nur nach Rumänien überführen sollten.

Der Koffer nebst Inhalt wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt und gegen den 24-jährigen Rumänen, der den Koffer transportierte, ein Ermittlungsverfahren wegen Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte eingeleitet. Bei der fahndungsmäßigen Überprüfung eines 31-jährigen Mitfahrers in dem Pkw stellte sich außerdem heraus, dass dieser wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und Ladendiebstahls mit Haftbefehl gesucht wurde. Der Inhaftierung konnte er durch Zahlung eines vierstelligen Betrags vor Ort entgehen. Nach der Kontrolle durften die beiden Personen weiterfahren. Wegen des vermeintlichen Diebesguts wurden zudem Ermittlungen zum rechtmäßigen Besitzer eingeleitet. (AZ)