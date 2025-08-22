Die Polizei sucht nach Unfallflucht bei Mindelaltheim nach Zeugen

Auf der Staatsstraße zwischen Schnuttenbach und Mindelaltheim ist es am Donnerstag zu einem leichten Verkehrsunfall mit einer Unfallflucht gekommen. Laut Polizei war ein 66-Jähriger gegen 13.45 Uhr mit seinem Wohnmobil unterwegs, als ihm kurz vor Mindelaltheim ein Lkw entgegenkam. Dabei berührten sich die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, wobei am Wohnmobil laut den Beamten ein Schaden von etwa 1000 Euro entstand. Der Unfallverursacher soll ohne anzuhalten mit dem Lkw weiter in Richtung Gundremmingen gefahren sein. Die Polizeiinspektion Burgau bittet Zeugen um Hinweise unter 08222/96900. (AZ)

