Pro-Palästina-Demo zieht am Sonntag durch Günzburg

Ein „friedlicher Protestmarsch für die Rechte des palästinensischen Volkes“, so die Bezeichnung des Veranstalters, ist am Sonntagnachmittag durch Günzburg gezogen. Einige Stunden später ist klar: Bis auf einzelne Ausnahmen bleibt diese Demonstration wie angekündigt auch friedlich. Die Versammlung ist ursprünglich für 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Organisator angemeldet worden. Das bestätigt der zuständige Einsatzleiter der Polizei an diesem Tag. Um 13 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung vor dem Forum am Hofgarten mit einer kurzen Ansprache. Danach zieht die Gruppe weiter in Richtung Marktplatz. Von 13 bis 16 Uhr ist die Versammlung angemeldet. „Wir sind mit ausreichend Kräften da“, teilt Einsatzleiter Sven Hornfischer vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West aus Kempten zu Beginn des Marschs mit. Eine konkrete Anzahl der Einsatzkräfte nennt die Polizei aus taktischen Gründen nicht. Neben der Polizeiinspektion Günzburg verstärken weitere Kollegen aus Kempten sowie die Bereitschaftspolizei vor Ort.

Mit Plakaten, Flyern, großen Palästina-Flaggen, Bannern sowie vereinzelten Trillerpfeifen ziehen die Demonstrierenden kurz nach 13 Uhr los. Auf einem großen Banner steht beispielsweise „Boycott Israel“. Außerdem fordern die Teilnehmer „End the Genocide“. Sie demonstrieren in der Innenstadt gegen das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Bis 14.25 Uhr findet in der Nähe des Brunnens am Marktplatz eine Abschlusskundgebung statt. Ein Radfahrer, der am Rand steht, brüllt einmal etwas in Richtung der Demo und zeigt beide Mittelfinger. Er wird belehrt und weggeschickt. Auf dem Marktplatz gibt es verschiedene Redebeiträge, auch einige Kinder skandieren Pro-Palästina-Parolen in ein Megafon.

Einsatzleiter Hornfischer meldet im Nachgang, dass die Versammlung friedlich und überwiegend störungsfrei verlief. Es sei lediglich zu zwei Zwischenfällen gekommen, einmal sei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erfolgt und im anderen Fall habe eine Person eine verbotene Parole skandiert. Deswegen wird Strafanzeige erstattet. „Durch die sich fortbewegende Versammlung kam es zur Nachmittagszeit zeitweise zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs“, so die Polizei. Knapp 200 Menschen haben teilgenommen.

Einige Teilnehmer zeigen sich in der WhatsApp-Gruppe, in der die Demo angekündigt wurde, enttäuscht über den Zulauf. Man habe auf mehr Demonstrantinnen und Demonstranten gehofft, gerade angesichts der großen Zahl der Muslime, die im Landkreis Günzburg leben.