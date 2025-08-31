Icon Menü
Pro-Palästina-Demo in Günzburg: Friedlicher Protest zieht 200 Teilnehmer an

Günzburg

Pro-Palästina-Demo zieht am Sonntag durch Günzburg

Große Polizeipräsenz stellt sich am Sonntagmittag in der Nähe des Forums am Hofgarten auf. Grund ist ein Protestmarsch von rund 200 Menschen. Was sie wollen.
Von Mario Obeser und Sophia Huber
    Ein Protestmarsch für die Rechte des palästinensischen Volkes fand am Sonntag durch Günzburg statt. Zahlreiche Polizeikräfte sicherten die Demo ab.
    Ein Protestmarsch für die Rechte des palästinensischen Volkes fand am Sonntag durch Günzburg statt. Zahlreiche Polizeikräfte sicherten die Demo ab. Foto: Mario Obeser

    Ein „friedlicher Protestmarsch für die Rechte des palästinensischen Volkes“, so die Bezeichnung des Veranstalters, ist am Sonntagnachmittag durch Günzburg gezogen. Einige Stunden später ist klar: Bis auf einzelne Ausnahmen bleibt diese Demonstration wie angekündigt auch friedlich. Die Versammlung ist ursprünglich für 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer vom Organisator angemeldet worden. Das bestätigt der zuständige Einsatzleiter der Polizei an diesem Tag. Um 13 Uhr beginnt die Auftaktkundgebung vor dem Forum am Hofgarten mit einer kurzen Ansprache. Danach zieht die Gruppe weiter in Richtung Marktplatz. Von 13 bis 16 Uhr ist die Versammlung angemeldet. „Wir sind mit ausreichend Kräften da“, teilt Einsatzleiter Sven Hornfischer vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West aus Kempten zu Beginn des Marschs mit. Eine konkrete Anzahl der Einsatzkräfte nennt die Polizei aus taktischen Gründen nicht. Neben der Polizeiinspektion Günzburg verstärken weitere Kollegen aus Kempten sowie die Bereitschaftspolizei vor Ort.

    Ein Protestmarsch für die Rechte des palästinensischen Volkes fand am Sonntag durch Günzburg statt.
    Angemeldet ist der Protestmarsch mit Kundgebung für 500 Teilnehmer, am Ende sind es nicht einmal die Hälfte. Laut wird es bei der Demo dennoch. Die Polizei zeigt große Präsenz.

    Mit Plakaten, Flyern, großen Palästina-Flaggen, Bannern sowie vereinzelten Trillerpfeifen ziehen die Demonstrierenden kurz nach 13 Uhr los. Auf einem großen Banner steht beispielsweise „Boycott Israel“. Außerdem fordern die Teilnehmer „End the Genocide“. Sie demonstrieren in der Innenstadt gegen das Vorgehen Israels gegen die Palästinenser im Gazastreifen. Bis 14.25 Uhr findet in der Nähe des Brunnens am Marktplatz eine Abschlusskundgebung statt. Ein Radfahrer, der am Rand steht, brüllt einmal etwas in Richtung der Demo und zeigt beide Mittelfinger. Er wird belehrt und weggeschickt. Auf dem Marktplatz gibt es verschiedene Redebeiträge, auch einige Kinder skandieren Pro-Palästina-Parolen in ein Megafon.

    Ein Protestmarsch für die Rechte des palästinensischen Volkes fand am Sonntag durch Günzburg statt.
    Ein Protestmarsch für die Rechte des palästinensischen Volkes fand am Sonntag durch Günzburg statt. Foto: Mario Obeser

    Einsatzleiter Hornfischer meldet im Nachgang, dass die Versammlung friedlich und überwiegend störungsfrei verlief. Es sei lediglich zu zwei Zwischenfällen gekommen, einmal sei eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erfolgt und im anderen Fall habe eine Person eine verbotene Parole skandiert. Deswegen wird Strafanzeige erstattet. „Durch die sich fortbewegende Versammlung kam es zur Nachmittagszeit zeitweise zu geringfügigen Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs“, so die Polizei. Knapp 200 Menschen haben teilgenommen.

    Einige Teilnehmer zeigen sich in der WhatsApp-Gruppe, in der die Demo angekündigt wurde, enttäuscht über den Zulauf. Man habe auf mehr Demonstrantinnen und Demonstranten gehofft, gerade angesichts der großen Zahl der Muslime, die im Landkreis Günzburg leben.

