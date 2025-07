In Haldwang ist eine Radfahrerin am Sonntagvormittag ohne Fremdeinwirkung schwer gestürzt. Laut Polizei fiel sie am Kreisverkehr vom Rad. Sie prallte auf der rechten Schulter auf und verletzte sich schwer. Anschließend kam sie im Krankenwagen mit Verdacht auf eine gebrochene Schulter in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. (AZ)

Haldenwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kreisverkehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fremdeinwirkung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis