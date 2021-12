Mediziner wegen Corona am Limit: "Wir sehen, wie ein Tsunami auf uns zukommt"

Aus vielen Aussagen liest man heraus, dass es eine angespannte Situation im Bereich der Pflege und des Gesundheitswesens bereits vor Corona gab: "Wir sind angesichts der dünnen Personaldecke müde. Das waren wir bereits vor der ersten Welle." Dass man derzeit für die gemachten Versäumnisse in den Vorstandsetagen der Krankenhäuser und in der Politik allein den Ungeimpften primär die Schuld zuschiebt, darf man schon in Frage stellen. Ich als Mitglied der Gesellschaft, der momentan den Status des vollständigen Geimpften hat und weiß, dass Leben immer auch mit Risiken behaftet ist, finde das auch nicht OK, wenn sich hier Politik und Chefetagen aus der Verantwortung ziehen...

Vergleichbare Situationen hat es schon bei einigen Grippewellen vor Corona gegeben (das Internetarchiv ist voll davon mit Berichten, z. B. https://www.aerzteblatt.de/nachrichten/72938/Grippewelle-sorgt-fuer-ueberlastete-Kliniken oder https://www.welt.de/vermischtes/article174076595/Grippewelle-in-Deutschland-So-viel-hatten-wir-noch-nie.html), doch offensichtlich hatte man daraus nie Konsequenzen gezogen und personell nachgesteuert (denn die Hardware war auch damals immer vorhanden). Man kann aber auch sagen, dass wir das als Gesellschaft einfach so akzeptiert haben? Und mit C19 soll das plötzlich anders oder komplett neu sein?

Konsequenzen hat man offensichtlich auch aus größeren Pandemieübungen nie gezogen, die letzte fand vor fast 15 Jahren statt (LÜKEX). Bereits damals erkannte man Schwachpunkte des Systems und schlug Verbesserungen und Handlungsempfehlungen vor, z. B. https://www.wiwo.de/politik/deutschland/luekex-2007-was-man-von-der-pandemie-uebung-in-2007-haette-lernen-koennen/27235380.html



Ob das wirklich alles einmal ordentlich aufgearbeitet wird? Vielleicht in einer Generation nach uns. Jetzt sind wir und die Politik vielmehr damit beschäftigt, die Ungeimpften zu überzeugen, wie gut die derzeitigen Impfstoffe sind, während gleichzeitig die bereits vollständig Geimpften von einem Booster überzeugt werden müssen, weil der gleiche Impfstoff offensichtlich dann doch nicht so gut wirkt, wie er politisch beworben wurde. Ein Dilemma...

