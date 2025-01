30 Jahre Neujahranspielen in Reisensburg

Vor genau 30 Jahren „erfunden“, hat sich das Neujahranspielen des Musikvereins in Reisensburg etabliert. Um die Finanzierung der ersten Trachtenbeschaffung anzuschieben, wurde eine Tradition erschaffen, die jährlich am Silvestertag die Musikantinnen und Musikanten auf die Straßen von Reisensburg ruft. Und wer Reisensburg und seine Berge kennt, weiß, dass dies selbst bei eisigen Temperaturen vielen den Schweiß auf die Stirn treibt. Nur kurz in den Coronajahren unterbrochen, ist das Neujahranspielen eine der Säulen des Vereins, um den Grundstock für eine solide Finanzierung der jährlichen Ausgaben sicherzustellen. Mit Dirigentin Angela Pflüger vorneweg marschierten die Aktiven des Vereins, unterstützt von Sammlern des Fanklubs, ihre rund Kilometer durchs Dorf. Beendet wird der Tag dadurch, dass die Musikanten dann noch „ins Moos“ fahren und ihre musikalischen Wünsche in die dort liegenden Höfe bringen. Text: Wolfgang Hödl/Foto: Rudi Müller

