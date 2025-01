Glückliche Gesichter beim sportlichen Jahresabschluss

Sport macht den meisten Kindern Spaß, besonders dann, wenn gute Leitungen auch ausgezeichnet werden. Gut, dass es die Möglichkeit für ein Sportabzeichen gibt – noch besser, wenn es auch Medaillen zu gewinnen gibt. Und am allerbesten, wenn die sportlichen Leistungen zusätzlich mit Tombolagewinnen honoriert werden. Um das Sportabzeichen in Bronze, Silber oder Gold zu erringen, mussten bei den Schülern neben den Ergebnissen der Bundesjugendspiele noch die Zeiten eines Ausdauerlaufs erfasst und die Schwimmfähigkeit nachgewiesen werden. All das ist ohne zusätzliche helfende Hände gar nicht möglich. Die Sportgemeinschaft Reisensburg-Leinheim half beim Ausdauerlauf, begleitete die Läufergruppen und nahm die Zeiten. Außerdem übernahm sie all die bürokratischen Aufgaben. Günther und Barbara Theer meldeten die Kinder an, gaben die Werte ein und bestellten die Sportabzeichen. Am letzten Schultag wurden dann die 114 Sportabzeichen in einer großen Feierstunde an die Kinder ausgegeben.

Sportabzeichen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jahresabschluss Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis