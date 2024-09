Jahreshauptversammlung beim TC Reisensburg

Icon Vergrößern Vereinstrainer Daniel Hasenfus und Jugendwart Redzep Miftari mit den Vereinsmeistern der Jugend. Foto: Julia Käufler Icon Schließen Schließen Vereinstrainer Daniel Hasenfus und Jugendwart Redzep Miftari mit den Vereinsmeistern der Jugend. Foto: Julia Käufler

Bei der Jahreshauptversammlung des TCR stand das erfolgreiche Sportjahr 2023/24 im Fokus. Über 30 Mitglieder waren anwesend, um Rückblick zu halten und in die Zukunft zu blicken. Zu den sportlichen Höhepunkten zählte der Aufstieg der Herren 40, der traditionsreiche Munk-Cup und die Vereinsmeisterschaften boten zusätzliche sportliche Highlights. Vereinsmeister der Jugend U9 wurde Jonah Kröh, bei der U10 siegte Michl Habiger, bei der U18 erkämpfte sich Marc-Julian Klein den ersten Platz. Bei den Herren gewann Michael Schwenk.

Neben den sportlichen Erfolgen zeigte sich der starke Zusammenhalt des Vereins in zahlreichen Aktivitäten. Besonders der Einsatz nach dem Hochwasser im Mai, das auch die Anlage des TCR stark beschädigte, zeigte sich die Kraft der Gemeinschaft. Dank schneller Hilfe konnte der Spielbetrieb bereits nach wenigen Tagen wieder aufgenommen werden, kein Spiel musste verlegt werden. Großer Dank galt hier Familie Dr. Stefan Waibel, die die Kosten für die Instandsetzung der Plätze übernahm. Auch digital ging es voran: Der Verein präsentierte eine neue Website und einen Instagram-Kanal, um die Kommunikation zu verbessern. Schatzmeisterin Nicole Bender berichtete von einer stabilen finanziellen Lage. Ein zentrales Projekt für 2025 ist die geplante Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Vereinsgelände, um Kosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Neun Mitglieder wurden für ihre 20- bis 45-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt, darunter die Ehrenmitglieder Günter Meyer (40 Jahre), Horst Großklass und Hans-Dieter-Hasenfus (beide 45 Jahre). Besonderer Dank galt Willi Petz für seine langjährige Pflege der Tennisplätze. Vorsitzender Robert Lopez zeigte sich optimistisch für 2025 und beendete die Versammlung mit einem Ausblick auf eine erfolgreiche und nachhaltige Zukunft. Neben sportlichen Erfolgen in der Winter- und Sommerrunde freut sich der Verein auf gesellschaftliche Highlights wie das Mallorca-Trainingslager oder die traditionelle Winterwanderung. (AZ)