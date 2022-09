Unfall zwischen Wohnmobil und Traktor bei Offingen

Als ein Traktor abbiegen will, schert der Anhänger aus und streift dabei ein entgegenkommendes Wohnmobil. Bei dem Unfall entsteht ein Sachschaden.

Ein 71-Jähriger war am vergangenen Mittwoch gegen 12.15 Uhr mit seinem Wohnmobil auf der Staatsstraße von Remshart in Richtung Offingen unterwegs. Auf Höhe der Einmündung nach Rettenbach kam ihm ein Traktorgespann entgegen. So berichtet es die Polizei. Das Gespann bog nach rechts ein, wobei der Anhänger ausscherte und den linken Außenspiegel des Wohnmobils streifte.

Traktorfahrer fährt nach Unfall bei Offingen weiter

Der Traktorfahrer setzte, ohne anzuhalten, seine Fahrt in Richtung Rettenbach fort. Der entstandene Sachschaden am Wohnmobil beläuft sich laut Angaben der Beamtinnen und Beamten auf rund 300 Euro. Zeugenhinweise sollen telefonisch unter 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)