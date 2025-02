Stadtturm in Günzburg wird renoviert

Der im 15. Jahrhundert errichtete Günzburger Stadtturm ist das Wahrzeichen der Stadt. Damit er in vollem Glanz erstrahlen kann, sind in gewissen Abständen Renovierungsarbeiten notwendig. Die letzten umfangreichen Fassadenarbeiten fanden vor 20 Jahren statt, dieses Jahr stehen neue Maßnahmen an.

Aktuell werden die Fenster renoviert und neue Fensterläden in der Bestandsfarbe angebracht. An der Fassade des Stadtturms werden zudem in Kürze über mehrere Wochen Putzausbesserungen und Malerarbeiten durchgeführt. Der Turm erhält einen komplett neuen Anstrich in denselben Farben wie bisher. Die dafür verwendeten mineralischen Farben wurden mit der Denkmalschutzbehörde abgestimmt, schreibt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Für den Aufbau des dafür notwendigen Gerüsts muss ab Montag, 24. Februar, die Durchfahrt für die Dauer von voraussichtlich sechs Tagen vollständig gesperrt werden. Während dieser Zeit erfolgt die Zufahrt zum Marktplatz über die Dillinger Straße/Augsburger Straße. Anschließend wird die Durchfahrt durch das Untere Stadttor für den Verkehr wieder freigegeben. Für Fußgänger ist der Durchgang auch während der Aufbauarbeiten zu jeder Zeit passierbar.

Die Fassadenarbeiten werden voraussichtlich drei Monate andauern. Im Anschluss ist für den Abbau des Gerüsts eine erneute Sperrung der Durchfahrt für den motorisierten Verkehr erforderlich. Dieser Termin wird nach Angaben der Stadtverwaltung abhängig vom Fortschritt der Arbeiten noch bekannt gegeben. (AZ)