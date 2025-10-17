100 Jahre Schützenverein "Frisch Auf" Rettenbach

Icon vergrößern 1. Schützenmeister Herbert Stricker und 2. Schützenmeister Christoph Birk vom Schützenverein Rettenbach. Foto: Christine Birk Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 1. Schützenmeister Herbert Stricker und 2. Schützenmeister Christoph Birk vom Schützenverein Rettenbach. Foto: Christine Birk

Der Schützenverein "Frisch Auf" Rettenbach e. V. wurde 1925 im damaligen Gasthaus "Zum Kreuz" gegründet und das 100-jährige Jubiläum nun mit einem geselligen Festabend für alle Vereinsmitglieder gefeiert. Zusätzlich geladen waren die 1. Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast, Vertreter des Schützengaues und der Patenverein "Edelweiß Harthausen".

Einen unterhaltsamen fotografischen Rückblick in die Geschichte des Vereins mit all seinen Festen, kleinen und großen Aktivitäten und Erfolgen unternahm der 1. Schützenmeister Herbert Stricker im launigen Dialog mit den anwesenden Gästen. Historisches Bildmaterial wurde auch an Schautafeln präsentiert und sorgte für interessanten Gesprächsstoff unter den Gästen.

Kein Geburtstag ohne Torte entschied die 1. Bürgermeisterin und überraschte die beiden Vereinsvorstände Herbert Stricker und Christoph Birk mit einem süßen Kunstwerk in Schützenoptik.

Im Beisein des 1. Gauschützenmeisters wurden im Rahmen dieser Veranstaltung auch besondere Ehrungen durchgeführt: Herbert Stricker: Ehrennadel in Gold des Bezirks Schwaben; Josef Bucher jun. und Christoph Birk: Silberne Ehrennadel des Gaues Günzburg-Land; Jochen Wiedenbeck: Goldene Ehrennadel mit Eichenlaub; Ulrich Müller, Edgar Mayer und Berthold Mayer (Fahnenabordnung): Fahnenehrenzeichen in Gold.

Für Ihre "runde" Vereinszugehörigkeit wurden geehrt: 40 Jahre: Eugen Ruf und Christian Schwab; 50 Jahre: Eugen Vogeser; 60 Jahre: Anton Greifenberg und 75 Jahre: Rudolf Wiedenmann sen. Der rüstige 98jährige, der vor ein paar Jahren sogar noch beim jährlichen Dorfschießen teilgenommen hatte, durfte die Ehrenplakette des bayerischen Sportschützenbundes entgegennehmen. Die Rettenbacher Schützen haben bewiesen, dass ein großes Jubiläum auch klein und fein gefeiert werden kann. Ein herzlicher Dank geht an alle, die zum Gelingen des Festabends beigetragen haben.