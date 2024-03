Auto und Hauswand mit Eiern beworfen

In Rettenbach wurden ein Pkw und eine Hauswand beschädigt und mit Eiern beworfen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In Harthausen ist am Wochenende ein Pkw und eine Hauswand beschädigt worden. Der Wagen war im Anhauser Weg geparkt gewesen als er, ebenso wie die Hauswand, mit Eiern beworfen wurde. Dabei ist nach Aussagen der Polizei Burgau ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08222 96900 an die Polizeiinspektion Burgau zu wenden. (AZ)