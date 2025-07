Das "Rentnerbänkle" in Harthausen lebt das Brauchtum

Die regelmäßigen Zusammenkünfte der im Ruhestand lebenden Frauen und Männer vom Rentnerbänkle Harthausen, die noch sehr aktiv ihren Tagesablauf gestalten und natürlich einen regen Austausch an Erfahrungen und Wissen aus der Vergangenheit miteinander pflegen. So auch dieses Treffen zum Thema „Alte Traditionen zur Sommersonnwend“. Die betagten Frauen und Männer vom „Bänkle“ erinnerten sich und gedachten bei der am späten Abend gelegten Andacht mit Diakon Upali Fernando dieses Brauchtums. Das mystische Ambiente hatte eine beruhigte Wirkung auf die Anwesenden, die im Schein des Johannisfeuers und der Fackeln Diakon Fernando bei der Sommersonnwend-Andacht gespannt zuhörten, als er von den unterschiedlichsten gesammelten Kräutern und ihrer Wirkung als Heilpflanzen erzählte. Der daraus gebundene Kräuterbusch wurde, nachdem er gesegnet war, reihum gereicht und dann den Flammen des Johannisfeuers übergeben.

