Das Team der Jugendfeuerwehr Rettenbach wird gefeiert

Die Jugendfeuerwehr kann auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, in dem zahlreiche Abzeichen, Urkunden und Auszeichnungen errungen wurden. Diese Leistungen der Jugend wurden bei der Feier besonders hervorgehoben und entsprechend geehrt. Die Übergabe der Ehrungen erfolgte durch den Kommandanten der Feuerwehr, Martin Müller, Jugendwart Thomas Kraus und Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast. Gemeinsam würdigten sie das Engagement und die herausragenden Leistungen der jungen Feuerwehrleute, die sich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis bewährt haben. Die Jugendfeuerwehr ist ein großartiges Team und eine wichtige Säule für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Rettenbach. So zeigt das Engagement der jungen Menschen, dass Rettenbach auch in Zukunft auf tatkräftige Unterstützung zählen kann. Die Leistungen in diesem Jahr sind beeindruckend und ein Beweis dafür, wie wichtig die Jugendarbeit für die Feuerwehr ist. Im Rahmen des Ausbildungsjahres 2024 konnten zahlreiche Mitglieder der Jugendfeuerwehr Erfolge erzielen. Wissenstests absolviert haben Alina Richter, Luca Strehle, Maximilian Kraus, Fabian Wäckerle, Luca Schwab, Jan Schwab, Wiktoria Dzierzawa, Erik Baumeister, Tim Hinkelmann, Anna-Marie Strehle, Til Linse und Jakob Wiedenmann. Besondere Leistungen zeigten die Jugendlichen auch bei weiterführenden Prüfungen und Wettbewerben. Bayerische Jugendleistungsprüfung: Til Linse, Jakob Wiedenmann, Erik Baumeister; Schwäbischer Jugendfeuerwehr-Wettbewerb: Elisa Stegbauer; Til Linse, Anna-Marie Strehle, Jakob Wiedenmann; Erste-Hilfe-Kurs: Jan Schwab, Tim Hinkelmann, Luca Schwab, Anna-Marie Strehle, Jakob Wiedenmann, Erik Baumeister, Til Linse. Die Versammlung bot allen Anwesenden die Gelegenheit, gemeinsam das erfolgreiche Jahr zu feiern und die Verdienste der Jugendfeuerwehr gebührend zu würdigen. Text: Sandra Dietrich-Kast/Foto: Rüdiger Kast

Jugendfeuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rettenbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Feuerwehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis