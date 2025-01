Die Kirchenkrippe in Rettenbach

Die Krippe in der Marienkapelle direkt neben der Kirche in Rettenbach ist seit Jahren zur Weihnachtszeit ein Anziehungspunkt für Jung und Alt. Eine Attraktion für die Kinder ist vor allem die Waldkapelle mit dem segnenden Christkind. Nach Einwurf einer Münze bewegt sich aus dem Inneren der Kapelle unter dem Klang verschiedener Weihnachtslieder das Christkind nach vorn und erteilt den Segen. Daher wurde die Krippe auch heuer wieder in sehr mühevoller Arbeit aufgestellt und kann täglich bis zum 2. Februar von 9 bis 17 Uhr besichtigt werden. Text: Manfred Wiedenmann/Foto: Silke Wiedenmann

Die Kirchenkrippe steht in der Marienkapelle in Rettenbach. Foto: Silke Wiedenmann